Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, '2025 Turizm Başkenti' ilan edilen Erzurum'da prova uçuşu yaptı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından '2025 Turizm Başkenti' ilan edilen Erzurum'da 26 Nisan'da yapılacak resmi açılış programı öncesinde SOLOTÜRK ekibi, dün Miting Alanı Meydanı'nda çevre tanıma, bugün ise aynı noktada prova uçuşları gerçekleştirdi.

GÖSTERİ SEYİRCİLERİNDEN ALKIŞ TOPLADI

Alana gelen vatandaşlar SOLOTÜRK pilotunun yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK gösterisi, izleyenlerden alkış aldı.

Gösterinin ardından vatandaşlar, uçuşu alandan yöneten pilotlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

SOLOTÜRK NEDİR?

Gösteri uçuşları gerçekleştiren ve harbe hazırlık uçuşları sürdüren SOLOTÜRK, resmi internet sitesi üzerinde şu sözlerle tanımlanır:

Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunan gösteri ekibidir.



Gösteri uçuşları tek kişilik F-16C Blok-30TM uçağı ile icra edilmektedir.



Uçak üzerine boya haricinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup diğer F-16'lar gibi her türlü göreve planlanabilmektedir. SOLOTÜRK pilotları gösteri uçuşları haricinde harbe hazırlık uçuşlarını sürdürmektedirler.