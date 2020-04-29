Solunum cihazı arızalandı, yardımına jandarma yetişti

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Ekmekçi köyünde, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan şahsın solunum cihazını, jandarma ekipleri tamir ettirdi.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Ekmekçi köyünde, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan şahsın solunum cihazı arızalanınca, imdadına jandarma yetişti.

Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorum'da tamir ettirilen cihaz, köye götürülerek vatandaşa teslim edildi.

"VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARINI GİDERMEYE DEVAM EDİYORUZ"

İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir hayat sürmeleri için Vefa destek gruplarımız tüm imkanlarını kullanarak, özveriyle yasak kapsamında olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.