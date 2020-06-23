Somali'de Türk askeri eğitim üssü önünde saldırı girişimi

Bombalı eylem düzenlemek isteyen bir kişinin, askerler tarafından vurulmasıyla patlama meydana geldi. İki sivil hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk askeri eğitim üssü önünde intihar saldırısında bulunmak isteyen bir kişi, askerler tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, eylemcinin kalabalığın arasından ayrılarak içeri girmeye çalıştığını ve Somalili askerlerin "dur" ihtarına uymayınca vurulduğunu belirtti.

2 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Yılmaz, olaya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Eylemcinin vurulması sonrası patlama yaşandı. Bir sivilin olay yerinde, bir sivilin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bilgisini aldık." dedi.

Olay yerinde herhangi bir Somalili askerin ve Türk vatandaşının zarar görmediği öğrenildi.

Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.

MSB: SOMALİ HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ

Saldırının ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Açıklamada, "Bu alçak saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünü ve destekçilerini en sert şekilde lanetliyor, Somali halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Somalili kardeşlerimizi terör örgütleri ile mücadelesinde yalnız bırakmayacağız." ifadelerine yer verildi.