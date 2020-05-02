Somali'ye yerli üretim solunum cihazı gönderildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın dört bir yanına gönderilen yardımlarla ilgili bir paylaşım yaparak, “Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir." dedi.

Türkiye, tıbbi yardımlar konusunda tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda birçok ülkeye solunum cihazı, maske, tulum ve daha birçok yardım malzemesi nakledilirken, bir ülke daha bu yardımlardan nasibini aldı.

Somali’ye gönderilen tıbbi yardım malzemeleri arasında en dikkat çekeni yerli solunum cihazları oldu.

CUMHURBAŞKANI PAYLAŞTI

Arçelik, ASELSAN, Baykar ve Biosys mühendislerinin seferberliğiyle 1 ay gibi kısa bir sürede seri üretimine başlanan Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı'nın Somalililere nefes olacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cihazın Milli Teknoloji Hamlesi geliştirildiğini hatırlattı.

"MEDENİYET DEĞİL, VİCDAN MESELESİ"

Erdoğan, “Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır.” dedi.

Yerli solunum cihazının üretim aşamaları görüntülendi İZLE

SOLUNUM CİHAZININ ÜRETİM SÜRECİ

Öte yandan Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın liderliğinde; 4 Türk şirketi tarafından, "Milli Mücadele" ruhuyla geliştirilen yerli solunum cihazının üretim sürecini Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, anlattı.

Öztürk, "Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kacır bey beni aradı. 'Böyle bir proje var, ne diyorsun Oğuz' dedi. Ben dedim 'Bakanım hemen gelin, konuşalım. Birlikte Garage'da buluştuk. Biosys ve Baykar'dan da arkadaşlarımız vardı. Hep birlikte gözden geçirdik ve hızla çalışmaya başladık. Kısa bir sürede bunu seri olarak üretebileceğimizi paylaştık." bilgilerini verdi.

SAĞLIK BAKANI ONAYLI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendilerine gece 2'ye randevu verdiğini anlatan Öztürk, Ankara'ya giderek Koca'ya projeyi anlattıklarını ve onay aldıklarını söyledi.

Öztürk şöyle konuştu:

"Bu proje ülkemizin zor bir durumda nasıl bir araya geldiğinin çok iyi bir örneği. Biosys firması, Baykar, ASELSAN ve Arçelik olmak üzere hep beraber tasarım ve üretim know-how'ımızı bunun üzerine koyduk ve iki haftada aslında o start up'ın geliştirdiği bir miktar prototip kabul edilen ürünü, güvenli ve seri üretime hazır hale getirdik. Daha sonra da üretim tesisini yaptık. Test sistemlerini geliştirdik. Her bir üründe, 120 tane farklı fonksiyon test ediliyor. Parçalarını çok büyük oranda yerlileştirdik. Toplamda Arçelik'in, Arçelik'in yan sanayilerinin, Koç Grubu'ndaki otomotiv firmalarının, savunma sanayi, yan sanayileri dahil olmak üzere herkes buna emek veriyor."