Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı görüntülendi

İHA

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından yapılan açıklamada son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olan ekim ayında gökyüzünde çıplak gözle görülebileceği açıklamasının ardından fotoğrafçılar bu özel anı kaydetmek için gökyüzünü gözlemledi.

SON 13 YILIN EN PARLAĞI

Gökyüzü olaylarına ilgi duyanların merakla beklediği, sadece parlaklığıyla değil, 21 derece uzunluğundaki etkileyici kuyruğuyla da dikkat çeken yıldızı Niğde’de yaşayan fotoğraf sanatçısı Ömer Kilit kaydetti.

11 Ekim'den itibaren, Kuzey Yarımküre'den çıplak gözle görülebileceği, 12 Ekim civarında ise dünyaya en yakın mesafede geçişini yapacak ve gözle görülebilecek en yüksek parlaklığa ulaşacağı açıklanan kuyruklu yıldız 14 Ekim tarihinde Niğde semalarında görüntülendi.

Tarihteki en etkileyici kuyruklu yıldız geçişine tanık olduğu ve fotoğraflama şansına sahip olduğu için mutlu olduğunu dile getiren fotoğrafçı Ömer Kilit, astrofotoğrafçıların hayatları boyunca bir kez şahit olacakları bu doğa olayını görüntüleyebilmek nöbet tuttuğunu söyledi.