SON DAKİKA! 2023 yılı gelir vergisi rekortmenleri belli oldu Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

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Haber Merkezi

Türkiye'nin 2023'teki gelir vergisi rekortmenleri belirlendi.

Buna göre 2023 vergilendirme dönemlerine ilişkin Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listeleri açıklandı.

İLK ÜÇ DEĞİŞMEDİ

Listenin ilk üç sırasındaki isim, 2022 yılına göre değişmedi.

İLK SIRADA SELÇUK BAYRAKTAR VAR

En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasındaki rekortmen, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.

Bayraktar'a, 2023 yılında 1 milyar 952 milyon 680 bin 474,13 lira vergi tahakkuk etti.

İKİNCİ SIRADA HALUK BAYRAKTAR BULUNUYOR

Listedeki ikinci isim de 1 milyar 683 milyon 198 bin 305,27 lira ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar oldu.

Böylece Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde ilk iki sırayı, son 3 yılın zirvedeki isimleri olan teknoloji firması Baykar'ın yöneticileri paylaştı.

BAYRAKTAR AİLESİ'NİN BAŞARISI

Selçuk ve Haluk Bayraktar, 2021'den 2023'e kadar arka arkaya en çok gelir vergisi ödeyen kişiler olurken, 2021'den bu yana ödedikleri vergi miktarında yaklaşık 12 katlık artış gerçekleşti.

Savunma ve havacılık sektörünün lider ihracatçısı Baykar'ın geçen yılki cirosunun yüzde 90'ı ihracat gelirlerinden elde edildi. Baykar, geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girmişti.

ÜÇÜNCÜ SIRADA RAHMİ KOÇ YER ALDI

Sıralamada üçüncü isim ise 480 milyon 80 bin 162,58 lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç oldu.

Listenin 4, 6, 8, 9 ve 10'uncu sırasındaki mükellefler isimlerinin açıklanmasını istemezken, 5'inci sırada 323 milyon 300 bin 723,37 lira ile İpek Kıraç, 7'inci sırada ise 261 milyon 773 bin 294,9 lira ile Mehmet Ömer Koç yer aldı.

KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLİĞİ

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sırada 22 milyar 747 milyon 942 bin 797,03 lira vergi tahakkuku ile Ziraat Bankası yer aldı.

Listenin 2'nci sırasında ise 21 milyar 870 milyon 755 bin 781,65 lira vergi tahakkuku ile Garanti Bankası yer buldu.

Akbank ise 12 milyar 564 milyon 982 bin 344,83 lira ile listenin üçüncü sırasında geldi.

205,5 MİLYAR LİRALIK VERGİ

2023 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak, 4 milyon 541 bin 644 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi.

205,5 milyar liralık vergi Verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 682 milyar 451 milyon 749 bin 283 TL matrah beyan edilirken, bu tutar üzerinden 205 milyar 531 milyon 271 bin 153 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

İLLERE GÖRE DAĞILIM

Gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı; İstanbul (72), Ankara (14), İzmir (5), Gaziantep (5), Eskişehir (2), Tekirdağ (1) ve Çorum (1) olarak gerçekleşti.

HER MÜKELLEF İÇİN ORTALAMA 45,2 BİN LİRALIK VERGİ

2023 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 150 bin 265 TL matrah beyanında bulunmuş ve bu matrah üzerinden ortalama 45 bin 255 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.