SON DAKİKA! AKUT eski başkanı Nasuh Mahruki, 26 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak

Haber Merkezi

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hakkında soruşturma başlatılan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mahruki, sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' ile suçlanıyordu.

Mahruki hakkında yaşanan son dakika gelişmesi dikkat çekti.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

AKUT eski başkanı Nasuh Mahruki hakkında İstanbul Başsavcılığı tarafından “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianame kapsamında Nasuh Mahruki, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde 26 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.

Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mahruki'nin sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle halk arasında endişe, korku veya paniğe sebep olma amacıyla hareket ettiği ve paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Dağcı Nasuh Mahruki, sosyal medya paylaşımlarıyla kurumlara ve siyasilere yönelik ağır eleştirilerde bulunarak, vatandaşları ayaklanmaya çağırmış ve yaptığı bu paylaşımlar sonrası kısa sürede sosyal medyada tepkilerin odağı olmuştu.

Mahruki, X hesabından yaptığı paylaşımda, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerini yargılamakla tehdit etti ve hükümetin ölülere oy kullandırttığını iddia etti.

Muhafazakar vatandaşları, devleti ve kurumları sık sık hedef gösteren Mahruki, son olarak vatandaşları 'ayaklanmaya' çağırdı.