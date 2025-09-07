Abone ol: Google News

SON DAKİKA! Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı

Rüşvet soruşturması kapsamından görevinden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklanarak cezaevine gönderildi..

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 07.09.2025 20:10 Güncelleme:

Antalya'daki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme..

Soruşturma kapsamından görevinden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından dün görevinden uzaklaştırıldı.

Daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verilen Arslan, Antalya'da teslim oldu.

TUTUKLANDI

Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlker Arslan ile rüşvete aracılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı Fazlı Ateş, savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. 

Antalya'daki rüşvet soruşturmasında yeni ifadeler ortaya çıktı Antalya'daki rüşvet soruşturmasında yeni ifadeler ortaya çıktı

NE OLMUŞTU

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün NSosyal hesabından dün yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Arslan hakkında gözaltı kararı vermişti.

Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı

Gündem Haberleri