SON DAKİKA! Ateşkese dakikalar kala İsrail Gazze'ye saldırdı

Haber Merkezi

İsrail'in Gazze'ye yönelik aylar süren kanlı saldırıların ardından tüm dünyanın gözü, bugün saat 09.30’da yürürlüğe girmesi beklenen ateşkese çevrildi.

Bölge halkı için hayati önem taşıyan bu anlaşma, milyonlar için umut rüzgarları estirmişti.

Ancak beklenen barışın yerini yine dehşet aldı.

İSRAİL TEKRAR GAZZE'YE SALDIRDI

Ateşkese dakikalar kala, beklenmedik bir gelişme yaşandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik yeni bir hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Saldırıda ölen ve yaralananlar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Saldırının düzenlendiği bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, ateşkesin akıbeti ise belirsizliğini koruyor.

"SALDIRILAR DEVAM EDECEK"

Gazze'de saldırının ardından dumanlar yükselirken, İsrail tarafı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Hamas taleplerimizi karşılamadığı sürece saldırılarımıza devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

İsrailli yetkililer, saldırının sebebi olarak Hamas'ın serbest bırakacağı esirlerin listesini açıklamayışını gösterdi.

NETANYAHU'NUN REHİNE LİSTESİ TALEBİ

Gazze ateşkesinin geçici olduğunu ifade eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ikinci aşama için anlaşma sağlanamazsa ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın İsrail'e saldırıları yeniden başlatma hakkı tanıdığını ileri sürerek "Savaşın henüz bitmediğini" açıklamıştı.

Bu açıklamalarının ardından Netanyahu, Hamas’ın bugün serbest bırakılması planlanan rehinelerin listesini henüz iletmediğini ve "Bu liste Hamas tarafından iletilene kadar ateşkesin başlamayacağını" duyurmuştu.

Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, “serbest bırakılacak rehinelerin listesinin alınmasındaki gecikme” ile ilgili olarak İsrail Güvenlik Kabinesi'nin değerlendirmede bulunduğu ifade edildi.

"LİSTE VERİLMEDEN ATEŞKES OLMAYACAK"

Başbakan, İsrail Savunma Kuvvetleri’ne ateşkesin, serbest bırakılacak rehine listesinin alınmadan başlamayacağını vurguladı.

Ateşkesin bu sabah 09:30’da başlaması planlanıyordu ancak Netanyahu, Hamas’ın serbest bırakmayı taahhüt ettiği rehinelerin listesini yayınlamadığını aktardı. Listelerin eksikliği nedeniyle ateşkesin ertelenmesine karar verdiğini ifade etti.



HAMAS GECİKMENİN NEDENİNİ AÇIKLAMIŞTI

Netanyahu’nun açıklamasından kısa bir süre sonra Hamas, gecikmeye ilişkin açıklama yaptı.

Hamas yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlılığını doğruladı.

Anlaşma uyarınca, serbest bırakılacak rehinelerin isimlerinin en az 24 saat önceden iletilmesi gerekiyor, Hamas, "teknik bir sorundan dolayı" bir gecikme yaşandığını aktardı.

BEKLENEN ATEŞKESİN AŞAMALARI

Ateşkesin devreye girmesiyle birlikte İsrail, Gazze'de hava kuvvetlerini gözlem faaliyetlerini askıya alarak bölgenin üzerindeki tüm uçuşları bitirecek.

Anlaşmanın 42 günlük ilk aşamasında İsrail hava kuvvetleri, esirlerin serbest bırakıldığı günlerde 12 saat, diğer günlerde ise 10 saat süreyle Gazze üzerindeki faaliyetlerini donduracak.

Anlaşmanın yürürlüğe girdiği ilk gün, esir takasının 16.00'dan (TSİ 17.00) sonra gerçekleşmesi planlanıyor.

Times of Israel'in haberinde, serbest bırakılacak 3 esirin Kızılhaç'a teslim edileceği, daha sonra İsrail'e nakledileceği, esirlerin İsrail askeri sağlık ekibi tarafından karşılanacağı aktarıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın 6 hastaneye İsrailli esirleri kabul etmek için hazırlanma talimatı verdiği öğrenildi.

İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından, 90 civarında Filistinli esir de İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak.

ESİR TAKASI

İsrail hükümetinin bakanlar kurulu toplantısı sonrasında yayınladığı karara göre, anlaşma kapsamında 33 İsrailli esire karşılık 1167'si 7 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan Gazze sakini Filistinli olmak üzere 1900'den fazla Filistinlinin serbest kalması planlanıyor. Anlaşma kapsamında, İsrail’in Filistinli bazı esirlerin sınır dışı edilmesini şart koştuğu da belirtiliyor.

Öte yandan, İsrail, 7 Ekim'den bu yana gözaltında tuttuğu 19 yaşın altındaki tüm kadın ve çocukları da serbest bırakacak.

İsrail bırakılan her bir İsrailli esir için 30 Filistinli esir, her bir asker ya da güvenlik gücü için ise 50 Filistinliyi serbest bırakacak.

Anlaşmanın ilk gününde 3, 7. gününde 4, bundan sonraki her hafta üç İsrailli esirin serbest kalması son haftadaysa 14 İsrailli esirin bırakılması öngörülüyor.

Ateşkesin ilk aşamasının 16. gününde, 2. aşama müzakereleri için taraflar bir araya gelecek. İsrail'de başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere üst düzey isimlerden gelen açıklamalar, 42 günlük birinci aşamanın ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarını sürdürebileceği endişesine yol açıyor.

İSRAİL 22 OCAK'TA NETZARİM'DEN ÇEKİLECEK

Anlaşmaya göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyi ile kuzeyi arasındaki Netzarim Koridoru'ndaki kontrol noktalarını 22 Ocak'ta sökecek ve koridordan çekilecek.

Anlaşmanın 7. gününde, toplam 7 İsrailli esirin serbest bırakılmasının ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başlayacak ve kuzey Gazze sakinleri evlerine dönebilecek.

İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndan tamamen çekilmesi ise anlaşma uygulamaya girdikten 50 gün sonra yani ikinci aşamada gerçekleşecek.

SERBEST KALACAK FİLİSTİNİ ESİRİN İSMİ YAYINLANDI

İsrail Adalet Bakanlığı, anlaşma kapsamında serbest bırakılacak Filistinli esirlerin 735'inin ismini yayınladı.

Serbest kalacak Filistinliler arasında Aksa Şehitleri Tugayı'nın liderlerinden Zekeriya Zübeydi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticilerinden eski milletvekili Halide Cerrar gibi önde gelen isimler ve daha önce müebbet hapis cezasına çarptırılmış esirler de bulunuyor.

Bakanlık, esir takası kapsamında İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak 95 Filistinli esirin de isimlerini yayınlamıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Esirler Enformasyon Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamadaysa, Hamas'ın serbest bırakılacak esirlerin isim listesinin, her esir takası gününden bir gün önce yayınlanacağı bildirildi.