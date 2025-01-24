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Haber Merkezi

"Ayşe Barım" gündemden düşmüyor.

Magazin dünyası, menajer skandalı ile çalkalanıyor.

Televizyon ve sinema dünyasının en ünlü starlarına menajerlik yapan Ayşe Barım ise bu skandalın merkezindeki isim...

"TEKELLEŞTİRME" İDDİALARI

2002 yılından bu yana faaliyet gösteren ve bünyesinde 50'den fazla Türkiye'nin en popüler oyuncusunu barındıran ID İletişim, menajerlik ajansları arasında en tanınan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Ancak ajansın ortaklarından Ayşe Barım hakkında ortaya atılan 'tekelleştirme' iddiaları, sektördeki dengeleri sarsmış durumda.

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GÖZALTINA ALINDI

Barım'ın, kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı iddia edilmişti.

Daha sonra Ayşe Barım'ın şirketi ID İletişim, açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı.

Ancak Barım, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı Ayşe Barım hakkında, Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel başında yer alan iddialar sebebiyle resen soruşturma açıldı.

Ekiplerin Barım'ın ev ve iş yerinde arama yaptığı belirtildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Birçok ünlü oyuncunun menajeri olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Gerçeğin ortaya çıkartılması için resen soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti.