SON DAKİKA! Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesine yönelik 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma açıldı.

45 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil, 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu 45 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

39 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Savcılıkta ifadeleri alınan 45 şüpheliden aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 39 şüpheli tutuklama talebiyle, 6 şüpheli ise adli kontrol şartı uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

HASAN MUTLU TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'nde savunması alınan Hasan Mutlu'nun tutuklanmasına karar verildi. Diğer şüphelilerin savunmaları devam ediyor.