SON DAKİKA! Berberler pazar günü kapalı, kuaför ve güzellik salonları açık kalacak Ticaret Bakanlığı, kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinin pazar günleri kapalı olma kararından muaf tutulduğunu duyurdu.

Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı; berber, kuaför ve güzellik salonları için 1 Temmuz'da yeni bir kararı yürürlüğe aldı.

1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren karar ile tüm berber, kuaför ve güzellik salonları, haftanın bir günü kapanmaya başladı.

Ancak bu karar özellikle pazar günü tatil olması ve salonlara gidilmek istenmesi nedeni ile kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerini zorlamaya başladı.

BAKANLIK YENİ BİR KARAR DAHA ALDI

Bu kararın tepki çekmesinin akabinde de kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri, pazar günleri kapalı olma kararından muaf tutuldu.

Yeni kararın, kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinden gelen taleple alındığı düşünülüyor.

NELER YAŞANMIŞTI

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı karara göre, sektör paydaşları tarafından Bakanlığa iletilen talep ve öneriler titizlikle değerlendirilerek, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alındı.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi.

81 İLDE UYGULANDI

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurt genelinde 81 ildeki bu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde idari yaptırım uygulanacağı açıklandı.