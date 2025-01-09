SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü

Haber Merkezi

Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulünün ardından İtalya Başbakanı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin açıklama, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Başkanlık, görüşmede Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığını bildirdi.

GÖRÜŞMEDE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya’nın 2024 yılında 32 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaştığını, ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirerek bu rakamın yukarılara çekilebileceğini, Türkiye’nin İtalya ile savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırma anlayışında olduğunu belirtti.

SURİYE KONUSU DA ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye’nin yeniden imarı için vakit kaybetmeden harekete geçmenin önemli olduğunu, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ve İtalya’nın buna öncülük etmesinin, bu sürece fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.



