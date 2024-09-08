SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı

Haber Merkezi

21 Ağustos'ta Kuran Kursu'na giden ve bir daha Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evine dönmeyen Narin Güran, 19 gün boyunca arandı.

Narin Güran'ın cansız bedeni, bugün Eğertutmaz Deresi'nde ekipler tarafından bulundu.

Milyonların yüreğini burkan olayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklamada bulundu..

"YAKINDAN TAKİP EDECEĞİM"

Süreci yakından takip edeceğini vurgulayan Erdoğan, Narin'e kıyanların adalet önünde hesap vereceğini belirtti.

"NARİN'İ KATLEDENLER ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Erdoğan şunları söyledi:

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bu sabah na’şına ulaşılan Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.



Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok.



Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiler. 19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık.



Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız.



Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum.