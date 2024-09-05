Haber Merkezi

Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı.

OVP'de büyüme tahmini yüzde 4'ten yüzde 3,5'e indi.

2024'te yüzde 33 olan enflasyon beklentisi 41,5'e, 2025'te 15,2'den 17'5'e, 2026'da 8,5'ten 9,7'ye yükseltildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN OVP MESAJI

OVP ile ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Son dakika haberine göre, sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, OVP'nin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

"OVP'YE GÜVENİMİZ VE DESTEĞİMİZ TAMDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Bugün açıkladığımız ve Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden 2025-2027 Orta Vadeli Program’ın (OVP) ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.



Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP’ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır.



Hükümet olarak OVP kapsamında belirlediğimiz hedeflere ulaşmak, vatandaşımızın refahını artırırken sağlam temellere dayalı ekonomimizin gelecek nesillerimiz için de sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz.