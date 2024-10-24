SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit yakınlarına baş sağlığı mesajı

AA

Son dakika haberine göre Ankara'da hain terör saldırısıyla şehit olan 5 vatandaşımız son yolculuklarına uğurlanıyor.

Bu kapsamda Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'nde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınlarına baş sağlığı mesajı gönderdi.

BAŞ SAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETTİ

Alınan bilgiye göre Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Hasan Hüseyin Canbaz, Zahide Güçlü Ekici ve taksi şoförü Murat Arslan'ın ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.