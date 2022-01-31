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    Son dakika! Deprem mi oldu? 31 Ocak 2022 nerede deprem oldu?

    Konya'da meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. AFAD, Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu. İşte Konya deprem saati ve şiddeti
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 12:52
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    Son dakika! Deprem mi oldu? 31 Ocak 2022 nerede deprem oldu?

    Konya'da meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

    Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında ''Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor.

    AFAD, Konya'nın Meram ilçesi Kızılören mevkiinde meydana gelen depremin şiddetini duyuruldu.

    Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 31 Ocak 2022 AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Peki Konya depremi şiddeti kaç? İşte detaylar...

    KONYA DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Konya'nın Meram ilçesi Kızılören mevkiinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Son dakika! Deprem mi oldu? 31 Ocak 2022 nerede deprem oldu? #1

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ


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