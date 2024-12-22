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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Sertifika Töreni'ne katıldı.

Devlet Bahçeli, Ankara’da katıldığı toplantıda konuşarak, Esad'ın cani Netanyahu ile yargılanması gerektiğini belirtti.

"ŞAM FETHEDİLDİYSE KUDÜS'ÜN FETHİ DE YAKINDIR"

Kudüs'ün fethinin yakın olduğu söyleyen Bahçeli, "Şam'a gözünü diken Osmanlı şamarı yer, günü geldiğinde Kudüs de güvende olacak. Çılgınca eylem ve denemeler yapanların sonu da berhava olmaktır. Şam fethedildiyse Kudüs'ün fethi de yakındır." ifadelerini kullandı.

BARIŞ MESAJI VERDİ

Bahçeli, toplantıdaki konuşmasında sertifika töreninde barış mesajları vererek, şu ifadeleri kullandı.

Sahip oldukları bilgiyi paylaşan öğretim görevlilerine de teşekkür ederim. Siyaset ve liderlik okulumuzun 20. dönem programına katılan kardeşlerimi gönülden kutluyorum. Düşünmek var oluş bilincinin tefekkür vadisidir. Düşünce yoksunu insan kaynağı kesilen dere nasılsa odur. Durgun ve durağan her şey katılaşmaya kokuşmaya müstahaktır. Hareket varsa değişik dinamikleri devrededir. Türkiye yeni yüzyılın zirvesine tırmanmaktadır. Türkiye kabuğunu kırmıştır.

Türkiye yüksek hedeflere kilitlendi. Geleceğe bakışımız geçmişe dair bilgilerimizle şekillendirmektedir. Anlayış şemsiyesi altında toplanalım. Birbirimize yük olmak yerine destek olmalıyız. El ele verirsek elin oyunlarını ve uşaklarını aramıza sokmayız. Sevgi hoşgörüde buluşalım. Yardımlaşma ve dayanışma milli birliğin can suyudur.

"SURİYE’NİN GELECEĞİNE KARAR VERECEK OLAN SURİYELİLERDİR"

Suriye'de yeni bir gerçeklik var. Suriye'nin geleceğine karar verecek olan Suriyelilerdir. Türkiye her türlü katkıya nazırdır. Türkiye ihtiyatlı, temkinli ve dengeli hareket etti. Esad, Lahey'le yargılanmalıdır. Katledilen masumlarının hesabını vermelidir. Masumların hesabı katil Esad'dan mutlaka sorulmalıdır. Bu alçak, Lahey Adalet Divanında, cani Netanyahu ile en yakın sürede yargılanmalıdır.

Suriye’de yeni bir gerçeklik başlamıştır. Siyasetin dengeli olması Suriye halkı için yegane dileğimizdir. Siyasi ve toprak birliğinin olması, iç barışın olması ihmal edilemez ihtiyaçtır. Suriye’nin geleceğine karar verecek olan Suriyelilerdir. Türkiye’nin paylaşacak pek çok tecrübesinin olduğu da gerçektir.

"ESAD, LAHEY'DE YARGILANMALIDIR"

Sedneya Hapishanesi’nde insani felaketler içimizi titretmiştir. Masumların hesabı katil Esad'dan mutlaka sorulmalıdır. Bu alçak, Lahey Adalet Divanında, cani Netanyahu ile en yakın sürede yargılanmalıdır. 54 yıllık Esad zilleti sona erdi. Masumların hesabı katil Esad'dan mutlaka sorulmalıdır.

BAHÇELİ'DEN CHP'YE SURİYE TEPKİSİ

Sırf muhalefet için muhalefet yapanlar esasta siyasetin konusu değildirler. Histeri krizine yakalanmışlardır. Işığı karanlıkta arayan biçarelerin demokrasiye katkı sağlaması beyhude bekleyiştir.

Türk milleti tarihin müktesebatı ile birleşmiştir. Geleceğe bakışımız geçmişimizle belirlenmektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonu düşünce temelinde oturmuştur. Kendimiz kimliğimiz bilemezsek yapamazsak her tercih hesapta olmayan sonlarla karşılaştıracaktır. Kendimizi, milletimizi, tarihimizi, dostumuzu biliyoruz. Ne kendimize sınır koyuyor ne de gem vuruyoruz. Siyasi hırslara boyun eğmiyoruz.

CHP’nin Suriye politikası BAAS menşelidir. CHP’nin siyaseti iflas bayrağını çekmiştir. CHP'nin gayri milli ve ahlaki siyasetinin başka türlü izahını yapmak hakikaten boşuna bir emek ve zaman israfıdır. Matemden gözlerinin feri sönmüştür. CHP'nin siyaseti iflas bayrağını çekmiş. Bu Türkiye'de hiç bir partiye yakışmayan bir alçaklıktır. CHP Başkanı Esad kaçtı kaçalı karalar bağladı. Eğer çok üzülüyorsa Moskova'ya gidip Esad ile kucaklaşması, hasretini gidermesi mümkündür.

"SİNSİ KULİSLERE SONUNA KADAR KAPALIYIZ"

Biz olayların peşinde sürüklenen değiliz. Hadiselerin oyuncağı değil, oynanan oyunları boza dava neferleriyiz. Biz Cumhur İttifakı’yız. Sipariş telkinlere, sinsi kulislere sonuna kadar kapalıyız.

Siyaset insanın hayat hikayesi sistemleştiren ilişki kümesidir. Siyaset bir mecburiyettir. Doğru siyaset parlak geleceğin anahtarıdır.

SURİYE'DE PKK/YPG'YE KESİNLİKLE YER OLMAMALI

Yanı başımızda yeni siyasal sistem kurulacaktır. Bunu kuracak olan Suriyelilerdir. Suriye toprakları terörden arındırılmalı. Silahlarını geçici yönetime devretmeliler. Artık bölücü teröre tahammülümüz asla yoktur. Suriye'de PKK/YPG'ye kesinlikle yer olmamalı, bu örgüt silahlarını Suriye'nin geçiş hükümetine devretmelidir. Tek bir terörist, sınırlarımızda nefes dahi almamalıdır. Terör örgütü için sona gelinmiştir. Cinayet örgütünün miadı dolmuştur. Barış, huzur ve kardeşlik kazanacak, terör ve bölücülük kaybedecektir.



