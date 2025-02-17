Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle basın toplantısı düzenlemişti.

İmamoğlu, söz konusu soruşturmalarda görevlendirilen bilirkişinin ismini açıklayarak hedef gösterdi.

BİLİRKİŞİYE YÖNELİK İFADELERİ SONRASI SORUŞTURMA AÇILDI

Bunun üzerine İmamoğlu hakkında 'Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından hakkında bir soruşturma daha başlatıldı.

İmamoğlu, daha sonra tarihler 31 Ocak'ı gösterdiğinde, hakkında bir başka soruşturmayla birlikte ifade vermek için adliyeye gitti.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Yaşananların ardından soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişiye yönelik sözlerinden dolayı yeni iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu hakkında “Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.

HALK TV İDDİANAMESİ

Öte yandan Halk TV’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame de tamamlandı.

Halk TV çalışanları Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs ve kayda alınan konuşmaların basın yoluyla yayınlanması" suçlamalarıyla 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker için ise "kayda alınan konuşmaların basın yoluyla yayınlanması ve yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamenin mahkemeye sunulmasının ardından yargı sürecinin başlaması bekleniyor.