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Hakkında açılan iki farklı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada ifade işlemleri tamamlanan Ekrem İmamoğlu hakkında mahkemeden son dakika kararı çıktı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

TERÖR SORUŞTURMASINDA ADLİ KONTROL

İmamoğlu hakkında, terör soruşturması kapsamında ise adli kontrol şartı uygulandı.

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