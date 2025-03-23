Haber Merkezi
Hakkında açılan iki farklı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Burada ifade işlemleri tamamlanan Ekrem İmamoğlu hakkında mahkemeden son dakika kararı çıktı.
TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI
İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
TERÖR SORUŞTURMASINDA ADLİ KONTROL
İmamoğlu hakkında, terör soruşturması kapsamında ise adli kontrol şartı uygulandı.
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