SON DAKİKA! Engin Polat'ın tahliyesine itiraz İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "kara para aklama" davasında Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 3 tutuklu sanığın tahliye edilmesine itirazda bulunacak.

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Haber Merkezi

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan - Engin Polat çifti, gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat ve kardeşi, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 10 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıktı.

4 Eylül'de başlayan duruşma boyunca savunma yapan Polat Ailesi, suçlamalarının tamamını reddetti ve beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, bugün ise davaya ilişkin ara kararını açıkladı.

Ara kararını açıklayan heyet, savcının tutukluluk talep etmesine rağmen; Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak tahliyelerine karar verdi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Mahkeme, tahliye edilen sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Emekli maaşlarına kısıtlama getirilen bazı sanıklar hakkındaki bu kararın kaldırılmasına hükmeden heyet, mal varlığı üzerine tedbir konulan tüm sanıklar hakkındaki kararın ise devamını kararlaştırdı.

Tutuksuz 19 sanık hakkındaki "belirlenen yerlere başvuru" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar veren mahkeme, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak, sanıklar hakkında "2013 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma bulunup bulunmadığının sorulmasına hükmetti. Duruşma, 19 Aralık'a ertelendi.

İTİRAZ EDİLECEK

Öte yandan duruşma salonundakiler, tahliye kararını alkışlarla karşıladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat davasındaki tahliyelere itiraz etti.

NE OLMUŞTU

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi" ile sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirmesi yapılıyor.

Delillerle sabit olan yasa dışı bahisten gelen paranın perdelenmeye çalışıldığı, zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kurulduğu anlatılan iddianamede, bu şirketlerin faaliyetleri sırasında gerçekte olmayan iş ve işlemlere ilişkin sahte faturaların düzenlenip kullanıldığı ve kanunen tutulması gereken defterler dışında harici gizli kayıtların tutulduğu belirtiliyor.

İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep ediliyor.

Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapsi isteniyor.