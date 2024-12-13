Fransa'da yeni başbakan belli oldu

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Fransa Başbakanı Michel Barnier, hükümeti 4 Aralık’ta Ulusal Meclis’te yapılan oylamada güvenoyu alamamış ve düşmüştü.

Barnier, 5 Aralık’ta görevinden istifa etmişti.

Hükümetin düşmesinden sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada “istifa etmeyeceğini ve hükümeti kurmak üzere yeni bir başbakan atayacağını” açıklamıştı.

YENİ BAŞBAKAN ATANDI

Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Emmanuel Macron, Fransa'nın yeni başbakanı olarak François Bayrou'yu atadı.

Duyuru, Fransız lider ile Bayrou'nun Cuma sabahı Elyasa Sarayı'nda yaklaşık iki saat süren görüşmesinin ardından geldi.

Bayrou, siyasi krizle mücadele eden Fransa'nın bu yılki dördüncü başbakanı oldu.

MACRON'A YAKIN BİR İSİM

Öte yandan 73 yaşındaki François Bayrou, Fransa'da merkez bir parti olan Demokrat Hareket'in (Mouvement Démocrate) kurucusu ve lideri ve Macron'un uzun dönemdir yakınında olan bir isim.

Kendini "kırsalın adamı" olarak tanımlayan Bayrou, geçmişte eğitim bakanlığı ve Fransa'nın güneybatısında bulunan Pau kasabasının belediye başkanı olarak görev yapmıştı.

François Bayrou, 25 Mayıs 1951 yılında Fransa'da dünyaya geldi. Politikacı olan Bayrou, 1993-1997 yıllarında Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapmıştır.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE GİRDİ

Union pour la Démocratie Française (UDF - Fransız Demokrasisi için Birlik) partisinin 2007'ye dek başkanlığını yürütmüştür.

2002 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki yüzde %6,84'lük oy oranını takiben, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda %18,57'lik oy oranı ile sandıktan üçüncü kişi olarak çıkmıştır.

Bu başarıyı müteakip, Mayıs 2007'de UDF'den ayrılarak Demokrat Hareket adında yeni bir parti kurmuştur.

2012 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %9,13'lük oy ile 5. olarak ilk turda elenmiştir.

2014 belediye seçimlerinde Pau belediye başkanı seçilmiştir.

1. Édouard Philippe Hükümeti'nde Adalet Bakanı olarak görev yapmıştır.