SON DAKİKA! Gara ve Hakurk'ta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi 5 Eylül tarihinde icra edilen hava harekâtında; Irak’ın kuzeyindeki Gara’da 4, Hakurk'ta ise 1 olmak üzere toplam 5 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.

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Haber Merkezi

Mehmetçik, teröristleri saklandıkları deliklerde bulmaya ve paketlemeye devam ediyor.

Hem havadan hem de karadan yapılan operasyonlar sürerken, hain teröristler adeta kaçacak delik arıyor.

Adeta kapana sıkışan örgüt mensupları, deliklerinden çıkmaya cesaret dahi edemiyor.

5 PKK'LI DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika haberine göre; bugün düzenlenen hava harekâtında Irak’ın kuzeyindeki Gara’da 4, Hakurk'ta ise 1 olmak üzere toplam 5 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’yı ininde vurmaya devam ediyor.



5 Eylül tarihinde icra edilen hava harekâtında; Irak’ın kuzeyindeki Gara’da 4, Hakurk'ta ise 1 olmak üzere toplam 5 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.