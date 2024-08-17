Haberler



Gündem



SON DAKİKA! İletişim Başkanlığı'ndan yangınlara ilişkin yeni açıklama

SON DAKİKA! İletişim Başkanlığı'ndan yangınlara ilişkin yeni açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Bolu'daki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. 2 günde hava araçlarıyla 2134 sorti yapılmış ve 7662 ton su atılmıştır" denildi