SON DAKİKA! İletişim Başkanlığı'ndan yangınlara ilişkin yeni açıklama

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Bolu'daki yangınlar sürerken, İletişim Başkanlığı'ndan ise yeni bir açıklama geldi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yangına hava araçlarıyla da destek verildiği belirtildi.
Başkanlığın sosyal medyasından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"HAVA ARAÇLARIYLA 2 BİN 134 SORTİ YAPILDI"
İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Bolu’da çıkan orman ve kırsal yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla illerinde meydana gelen orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saat uçuşta 2134 sorti yapılmış ve 7662 ton su atılmıştır.
AFAD, JANDARMA, POLİS DESTEK VERİYOR
Yangın söndürme çalışmalarına, orman teşkilatının yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek veriyor.
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