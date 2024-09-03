SON DAKİKA! Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü
Haber Merkezi

Kahraman Türk askerinin sınır ötesi operasyonları soluksuz devam ediyor.

Terörle mücadelesini sürdüren Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 6 PKK'lı teröristi daha tespit etti.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Teröristlerin tespit edildiği bölgelere düzenlenen operasyonda tespit edilen 6 etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuyla ilgili sosyal medya üzerinden operasyonlara ait görüntüler ve açıklama metni paylaştı.

"TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI"

MSB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."