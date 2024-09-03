SON DAKİKA! Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 17 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Kahraman Türk askerinin sınır ötesi operasyonları soluksuz devam ediyor.

Terörle mücadelesini sürdüren Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 6 PKK'lı teröristi daha tespit etti.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Teröristlerin tespit edildiği bölgelere düzenlenen operasyonda tespit edilen 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuyla ilgili sosyal medya üzerinden operasyonlara ait görüntüler ve açıklama metni paylaştı.

"TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI"

MSB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."