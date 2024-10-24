SON DAKİKA! İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi

Haber Merkezi

Türkiye, Ankara'da TUSAŞ tesislerine düzenlenen hain terör saldırısı sonrası, kaybettiği 5 vatan evladına ağlıyor.

Hain saldırıda 5 vatandaşımız şehit düşerken, 22 vatandaşımız ise yaralandı.

Saldırı sonrası hem Milli Savunma Bakanlığı hem de Milli İstihbarat Teşkilatı, teröristleri inlerinde paketliyor.

Kahramanlarımız, şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GÜVENLİK ZİRVESİNİ TOPLADI

Terör inleri bir bir vurulurken, İstanbul'da da bir güvenlik zirvesi düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul'a döndü.

Dönüşünün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da güvenlik zirvesine başkanlık etti.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katılıyor.

"ALÇAKÇA BİR SALDIRI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Burada kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine TUSAŞ'a gerçekleştirilen hain terör saldırısıyla başladı ve "Alçak bir saldırıdır." dedi.