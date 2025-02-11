İstanbul'da yazdan kalma günlerin yaşandığı hafta sonunun ardından bugün yeniden kar yağışı etkisini gösterdi..

Özellikle kentin yüksek kesimlerinde şiddetini artıran kar yağışı kartpostallık manzaralar oluştururken, bazı bölgelerde trafiği ve sosyal yaşamı olumsuz etkiledi..

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışı ve soğuk hava yarın da etkisini sürdürecek..

Bunun üzerine İstanbul'da yarın eğitime ara verildi.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL

Haberi İstanbul Valisi Davut Gül duyurdu..

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir.



Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.



Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.



Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır.