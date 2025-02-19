İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

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Ve beklenen oldu...

Günlerdir yapılan çağrıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı.

İstanbul'da beklenen kar yağışının etkisini göstermesi sonrası İstanbul Valisi Davut Gül'den bir duyuru geldi.

YARIN EĞİTİME ARA VERİLDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, yarın itibarıyla şehirde eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini duyurdu.

İlkokul, ortaokul, liseler, anaokulu, anasınıfı gibi kademelerin tatil edildiği açıklandı.

Ayrıca 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personellerin de izinli sayılacağı aktarıldı.

8 YAŞ ALTI ÇOCUĞU BULUNAN ANNELERE VE HAMİLELER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması gerektiğini hatırlatan Vali Gül'ün konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim.

KAR KALINLIĞI BAZI BÖLGELERDE 40 SANTİMETREYİ BULABİLİR

Öte yandan kar yağışının kent genelinde bugün saat 22.00'den sonra etkisini daha da artırması beklenirken kar kalınlığının megakentin bazı bölgelerinde 40 santimetreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

Diğer yandan Avrupa Yakası'nda Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla etkili olan kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini arttırdı.

AVRUPA YAKASI

Yüksek kesimlerin ardından kent genelinde de etkili olmaya başlayan kar yağışı Bağcılar, Esenler, Kağıthane, Sarıyer, Beyoğlu ve Beşiktaş'da da etkisini gösteriyor.

Anadolu Yakası'nın Ümraniye ilçesinde de kar yağışı başladı.

Yoğun yağışın etkili olduğu kentin bazı bölgeleri beyaza bürünürken, yollarda biriken kar nedeniyle sürücüler kontrollü ilerlemeye çalışıyor.

ANADOLU YAKASI

Kar yağışının şiddetli olduğu Kemerburgaz Havalimanı yolu beyaza büründü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) karla mücadele ekipleri, İstanbul Havalimanı yolunu açık tutmak için tuzlama ve yol temizleme çalışması yapıyor.

Kar nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar yavaş seyrediyor.

BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ

Yine 20 Şubat Perşembe akşamından itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor.

Özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğalgaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

AKOM UYARDI

AKOM, kamu kurumları ve vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirterek, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulması, su, doğalgaz ve elektrik tesisatlarının korunması, sokakta kalanlar için sıcak barınak ile canlılar için yiyecek temin edilmesi" önlemlerinde bulundu.

Hava şartlarının İstanbul’da en az bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken, gelişmelerin AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmesi tavsiye edildi.

BAKANLIKTAN SEFER İPTALLERİ AÇIKLAMASI GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

İstanbul'da kar ve buzlanma riskine karşı İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kriz merkezlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısı gerçekleştirilerek gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada sefer iptalleriyle ilgili şu bilgiler paylaşıldı; İstanbul Havalimanında 19 Şubat Çarşamba günü yüzde 15’e kadar, 21 Şubat Cuma günü ise yüzde 20 kapasite azaltılmasına karar verilmiştir.

Türk Hava Yolları’nın günlük ortalama 1000 uçuş gerçekleştirdiği göz önünde bulundurulduğunda, 19 Şubat 2025 tarihinde yaklaşık 150 uçuşunun; 21 Şubat 2025 tarihinde ise yaklaşık 200 uçuşunun iptal edileceği öngörülmektedir.

Bu sayılar anlık gerçekleşen ve güncellenen meteorolojik koşullara göre kesinlik kazanacaktır.