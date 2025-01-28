Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı kamu hastaneleriyle ilgili yeni bir uygulama devreye alıyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldı.

Teftişler, acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik ve yüksek risk taşıyan alanlarda yoğunlaşacak.

KAMU HASTANELERİNDE TEFTİŞLER BAŞLADI: 7 PİLOT İL SEÇİLDİ

Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'ndan sonra, 20 farklı branşta da Bilimsel Komisyonlar oluşturularak, sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak klinik rehberler ve denetim kılavuzları belirlenecek.

7 pilot ilin seçilerek denetimlerin başlandığı belirlenirken, "Teftişler, acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik ve yüksek risk taşıyan alanlarda yoğunlaşacak. Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'ndan sonra, 20 farklı branşta da Bilimsel Komisyonlar oluşturularak, sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak klinik rehberler ve denetim kılavuzları belirlenecek" denildi.

7 PİLOT İL SEÇİLECEK

Yine açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, teftiş rehberini güncelleyerek denetim süreçlerini daha etkili hale getirdi. Bu doğrultuda, 7 pilot il seçilerek yeni teftiş rehberi kapsamında denetimlere başlandı. Teftişler, acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik ve yüksek risk taşıyan alanlarda yoğunlaşacak. Bu kritik birimler öncelikli olarak denetlenecek ve hastanelerin işleyişi titizlikle incelenecek.

"20 FARKLI BRANŞTA BİLİMSEL KOMİSYONLAR OLUŞTURULACAK"

Bakanlık, denetim sürecinde bilim insanlarını da devreye sokuyor. Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'ndan sonra, 20 farklı branşta da Bilimsel Komisyonlar oluşturularak, sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak klinik rehberler ve denetim kılavuzları hızla belirleniyor. Komisyonlar, denetim sonuçlarını bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirerek, gerekli adımları atacak.

"SAĞLIK HİZMETLERİNİN KALİTESİNİ VE GÜVENLİĞİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAYI PLANLIYOR"