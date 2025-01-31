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Haber Merkezi

Kılıçlı yemin soruşturmasında teğmenler için karar günü...

Soruşturmaya konu olay, 30 Ağustos’ta Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde yaşandı.

Töreninin resmi kısmı bittikten sonra yeni mezun yüzlerce teğmen, törenin yapıldığı sahanın ortasında toplandı.

Ardından kılıç çekerek yemin etti ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını attı.

"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ"

Milli Savunma Bakanlığı tartışmalar üzerine, yazılı açıklama yaparak, konunun incelendiğini 5 Eylül’de duyurdu.

Bakanlık kaynakları, “Bahse konu olay her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır.” dedi.

İHRAÇLARI GÜNDEMDEYDİ

Yaşananların ardından disiplinsizlik gerekçesiyle başlatılan soruşturmada teğmenlerin ihracı gündemdeydi.

Haklarında disiplin soruşturması başlatılan 5'i teğmen, 8 askeri personel hakkında yüksek disiplin süreci, 16 Ocak tarihinde tamamlandı.

Gerekçeli kararın açıklanması için belirlenen 10 günlük süreyse doldu.

Milli Savunma Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın onayına sunulacak kararın bu hafta açıklanması bekleniyordu.

3 DİSİPLİN AMİRİ VE 5 TEĞMENE SİLAHLI KUVVETLERDEN AYIRMA CEZASI

Ve karar açıklandı...

Milli Savunma Bakanlığı, 3 disiplin amiri ve 5 teğmene silahlı kuvvetlerden ayırma cezası verildiğini açıkladı.

Bakanlığın, Yüksek Disiplin Kurulları kararı hakkındaki açıklaması şu şekilde:

Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası” verilmiştir. Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni öncesi bazı öğrenciler, törende ilk defa 29 Ocak 1999’da yönergeye eklenen ve 29 Mart 2023’te yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metni okumak istediklerini amirlerine defalarca iletti.

Yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metnin törende okunmasının mümkün olmadığı kendilerine defalarca tebliğ edildi.

Törenin sona ermesinin ardından dönem birincisi tarafından mezun oldukları tabur ismi zikredilerek toplanmaları ses yayın sisteminden anons edilerek çocuklarının mezuniyet sevincini yaşayan ailelerin alandan dışarı çıkmaları istendi.

Töreni takip etmek için gelen basın mensupları, teğmenler tarafından olay yerine davet edildi.

YALNIZCA EYLEMİ ORGANİZE EDEN TEĞMENLERİN HABERİ VARDI

Kılıç çatma esnasında okunacak metinden sadece eylemi organize eden teğmenlerin bilgisinin olduğu ortaya çıktı.

Teğmenlerin büyük çoğunluğunun sadece kılıç çatılacağı düşüncesi ile anonsa riayet ettikleri, Misafir Askerî Personelin (MAP) de anonsa uyarak olay yerine gelmeleri bu düşünceyi teyit etti.

Yapılan eylemin mezun olmanın sevinciyle anlık gelişen bir durum olmadığı, bazı öğrencilerin yönlendirmesiyle daha önceden planlanarak organize edildiği, bazı öğrencilerin ısrarlı taleplerine rağmen bahse konu disiplinsizliğe karşı amirlerin tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları tespit edildi.