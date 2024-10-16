Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Kilis'te hareketli saatler yaşandı..

Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Azez kentinde akşam saatlerinde Sultan Murat ve Sukur Şamil isimli iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan anlaşmazlık silahlı çatışmaya döndü.

SEKEN HAVAN MERMİSİ TÜRKİYE TARAFINA DÜŞTÜ

Kilis'in Akıncı köyünün karşısında bulunan Azez kırsalındaki gruplar birbirlerinin bulunduğu alanları ağır silahlarla ateş altına aldı.

Çatışmalar yer yer yoğunlaşarak sürerken, sınırı aşan iki havan mermisinin Türkiye tarafına düşmesi endişeye yol açtı.

MAYINLI ARAZİDE PATLADI, YANGIN ÇIKTI

Havan mermileri, Akıncılar köyünün sınıra yakın noktadaki mayınlı arazisine düşerek patladı. Kimsenin yaralanmadığı patlamalar bölgede yangın çıkmasına neden oldu.

Paniğe neden olan patlamaların ardından birçok kişi köyden ayrılarak kent merkezinde bulunan yakınlarının yanına gitti.

Sınır hattında güvenlik önlemleri artırılırken, çıkan yangının da söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Güvenlik Kaynakları, Kilis’e yönelik bir saldırının olmadığını, sınırın Suriye tarafında farklı grupların çatıştığı, Türkiye sınırına Rpg mermisi düştüğünü bildirdiler.

TSK’nın sınırın ötesinde yaşanan çatışmalara müdahalesi olmadığı da öğrenildi.