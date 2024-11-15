SON DAKİKA! Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Haber Merkezi

Türkiye, deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha hatırladı.

Bu kez Malatya'da bir deprem gerçekleşti.

Malatyalılar, güne deprem korkusuyla başladı.

Depremin detaylarını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), X hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

BÜYÜKLÜK: 4.9

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

DERİNLİĞİ 7 KİLOMETRE

AFAD'ın verilerine göre, saat 10.46'da gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD: HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTA

AFAD yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Malatya ilimizin Doğanşehir ilçesinde saat 10.46’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Depremin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya Doğanşehir’de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

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