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Haber Merkezi

Türkiye bugün bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sabah saatlerinde meydana gelen depremi duyurdu.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem çevre illerden de hissedildi ve vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise can kaybının olmadığını ancak 3 binada kısmi çökme meydana geldiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"374 İHBAR GELDİ"

Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli illerimizde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. 112 Acil Çağrı Merkezi'mize 374 ihbar gelmiştir.

"CAN VE MAL KAYBI YOK"

Bu ihbarların 341’i bilgi, 33’ü de yardım amaçlı çağrıdır. Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasının ardından bir açıklama daha geldi. Bu açıklamayı ise AFAD yaptı. AFAD yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: