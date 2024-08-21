SON DAKİKA! MİT ve emniyetten ortak operasyon: Mehnaz Omarı, İstanbul'da yakalandı MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK’nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Mehnaz Omarı, İstanbul'da yakaladığı duyuruldu.

Haber Merkezi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), teröristleri tek tek inlerinde enselemeye devam ediyor.

Bu defa İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile ortak bir operasyon gerçekleştiren MİT, bir teröristi daha yakaladı.

PKK/KCK’nın Avrupa yapılanmalarına yönelik operasyonlarına devam eden MİT, terörist Mehnaz Omarı'nın izini sürdü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK’nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren İran/Urumiye kökenli Naze Ad kod Mehnaz Omarı yakalanarak, cezaevine gönderildi.

EYLEM VE ETKİNLİKLERİ ORGANİZE EDİYORDU

İranlı Mehnaz Omarı, Finlandiya’da PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağlıyordu.

Ayrıca, PKK/KCK’lı Omarı, örgüte kişi aktarımı ve finans temininde de sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu. Omarı, örgüt adına Finlandiya’da eylem ve etkinlikleri de organize ediyordu.

FİNLANDİYA YAPILANMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER ELE GEÇİRİLDİ

Uzun süredir MİT’in takibinde olan Naze Ad kod adlı terörist Mehnaz Omarı, düzenlenen başarılı bir operasyonla İstanbul’da yakalandı.

Mehnaz Omarı’nın yakalanması ile örgütün Finlandiya yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.