SON DAKİKA! MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Sözde sorumlu öldürüldü MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Metin Dinç'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Haber Merkezi

Terör örgütü mensubu sayısı her geçen gün azalıyor.

Güvenlik güçleri, terörle mücadelesini hız kesmeden kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezlerine ve kırsal alanlarda örgüt mensuplarının izleri tek tek sürülüyor.

MİT'TEN YENİ OPERASYON

Terörle mücadelenin yoğun olarak sürdüğü bölgelerden biri de Suriye'nin kuzeyi.

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Metin Dinç'in faaliyetlerini tespit etti.

TUTUKLANDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; terörist Metin Dinç, 2008-2015 yılları arasında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sağlama, Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme" suçları kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

ANBEAN TAKİP EDİLDİ

Suriye'ye 2015'te yasa dışı yollardan geçerek terör örgütü PKK/YPG'ye katılan Dinç'in, güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği belirlendi.

ÖLDÜRÜLDÜ

MİT'in saha ajanları tarafından Suriye'nin Kamışlı bölgesinde bulunduğu tespit edilen terörist Dinç, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.