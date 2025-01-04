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Haber Merkezi

2024 yılındaki başarılarının ardından kahraman Mehmetçik, 2025 yılının ilk haftasında da başarılı operasyonlara imza atıyor.

Terörü inlerinde yok eden Türk Silahlı Kuvvetleri, son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Hakurk ve Gara bölgelerinde operasyon düzenledi.

Operasyona ilişkin detayları Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZ TERÖRİST TEMİZLİĞİNE GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

MSB, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadelere yere verdi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor.

"10 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"