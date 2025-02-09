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Haber Merkezi

Kahraman Mehmetçik, terörü inlerinde yok etmeye devam ediyor...

Düzenledikleri başarılı operasyonlar ile teröristlere göz açtırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Son olarak Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara ve Hakurk bölgelerinde toplam 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) operasyona ilişkin detayları açıkladı.

"TOPLAM 11 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"Güçlüyüz, kararlıyız!" diyen MSB, devamında şu ifadelere yer verdi:

Irak’ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZ YOK EDİCİ TEDBİRLER ALMAYA DEVAM EDİYOR"

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, aziz vatanımız için terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor.



