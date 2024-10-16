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Haber Merkezi

Kahraman Mehmetçik, terörü inlerinde vurmaya ve yok etmeye devam ediyor.

Hem yurt içinde hem de yurt dışında birbirinden başarılı operasyonlara imza atan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi.

Düzenlenen hava harekatına dair detayları Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından paylaştı.

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’yı ininde vurmaya devam ediyor." diyen Bakanlık, şu ifadelere yer verdi:

14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak’ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda ilk belirlemelere göre Gara bölgesinde 9 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETMEYE KARARLIYIZ"