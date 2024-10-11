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Haber Merkezi

Kahraman Mehmetçik, terör örgütlerine göz açtırmıyor.

Bu kapsamda da hem yurt içinde hem de yurt dışında operasyonlar, kararlılıkla devam ediyor.

Terörü tamamen temizlemek için yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Milli Savunma Bakanlığı da yapılan operasyonun detaylarını X hesabından duyurdu.

5 PKK'LI TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETMEK İÇİN..."