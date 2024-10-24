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Haber Merkezi

Türkiye sınırlarını korumak için gece gündüz çalışan kahraman Mehmetçikler, hainlere göz açtırmıyor.

Havadan ve karadan yapılan başarılı operasyonlar ile teröristleri girdikleri inlerinde paketleyen Mehmetçik, başarılı bir operasyona daha imza attı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan son dakika paylaşımında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait mağara tespit edildiği ve çok sayıda silah ila mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

"KAHRAMANLARIMIZ TERÖRİSTLERE AİT MAĞARA TESPİT ETTİ"

MSB'den yapılan paylaşımda şu açıklamalara yer aldı:

Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.



Irak’ın kuzeyinde durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden kahramanlarımız, Hakurk bölgesinde teröristlere ait mağara tespit etti.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ