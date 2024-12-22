Muğla'da feci kaza!

Menteşe ilçesinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin en üst katına, sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter çarptı.

Çarpmanın etkisiyle büyük hasar alan helikopter, hastanenin acil kısmındaki bahçesine düştü.

HELİKOPTERDE 4 KİŞİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim, 1 hastane personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kazanın, bir yoğun bakım hastası için Antalya'ya giden helikopterin havalandığı sırada olumsuz hava koşulları nedeniyle kontrolden çıkarak pervanesinin hastanenin en üst katına çarpması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Polis ve sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Kaza alanında inceleme sürerken Sağlık Bakanlığı, 4 sağlık personelinin şehit olduğu kazaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi.

Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak boş bir alana düşmüştür.



Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir.



Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz.

Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.