SON DAKİKA! Murat Kurum duyurdu: Yeni sosyal konut kampanyası başlıyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda konuştu.

Bakan Kurum, programda yaptığı konuşmada yeni sosyal konut kampanyasını duyurdu.

Bakan Kurum, 81 ilde bu yıl sonunda başlayacak olan projeyle, dar gelirli vatandaşlar için uygun fiyatlı konutlar sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Kurum ayrıca Emlak Konut’un da diğer gelir grupları için yeni bir kampanyayı yarın duyuracağını açıkladı.

Bakan Kurum konuyla ilgili şunları söyledi:

Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut’umuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz. Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını bu hafta içinde Emlak Konut’umuz duyuracak. Ben tüm bu gayretlerimizin; milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.

Ayrıntılar gelecek...