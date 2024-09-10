SON DAKİKA! Narin'in babası Arif Güran serbest bırakıldı

Haber Merkezi
Diyarbakır'dan gelen acı haber, milyonların yüreğini burktu.
Büyük umutlarla 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bir çuval içerisinde dere kenarına saklanmış halde bulundu.
Köye çok yakın bir alanda cansız bedenin bulunması, sadece aileyi değil köylüleri de şüpheli konuma getirdi.
Narin Güran soruşturması kapsamında anne, baba, akrabalar dahil 25 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin sorguları sürerken, soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
BABA SERBEST BIRAKILDI
Son dakika haberine göre, gözaltına alınan baba Arif Güran serbest bırakıldı.
Böylece gözaltında sorgusu süren şüpheli sayısı 24'e düştü.
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