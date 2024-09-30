SON DAKİKA: Okullarda 30 bin temizlik personeli göreve başladı

DHA

Son dakika haberine göre okullardaki temizlik sorunu çözüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 30 bin temizlik görevlisinin göreve başladığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, son günlerde sosyal medya mecralarında okullarda temizlik hizmetleri konusunda aksaklıklar yaşandığı yönündeki tartışmalara son noktayı koydu.

"30 BİN PERSONEL TAM ZAMANLI GÖREVE BAŞLAMIŞTIR"

Bakanlığa bağlı 60 bin 487 okulun temizlenmesi ve temizlik malzemesinin tedarikinin MEB tarafından yapıldığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Okullardaki temizlik hizmetlerinin yürütülmesinde, hâlihazırda 49 bin 578 kadrolu temizlik personeli bulunmaktadır. İstihdama katılımı artırmak amacıyla bu yıl başlatılan 'İşgücü Uyum Programı' kapsamında kadrolu temizlik personeline ilaveten yarı zamanlı 120 bin kontenjan ayrılmış ancak bahse konu programın bu yıl ilk kez uygulanmasından kaynaklı yeteri başvuru olmaması nedeniyle gecikmelere bağlı bazı sorunlar yaşanmıştır.



Söz konusu İUP programı kapsamında hâlihazırda 63 bin 777 personel görev yapmaktadır. Tedbir olarak ayrıca Bakanlığımızın girişimleri sonucunda "Toplum Yararına Program (TYP)" kapsamında 30 bin kontenjan daha tahsis edilmiştir ve bu personel bugün itibarıyla tam zamanlı olarak göreve başlamıştır.