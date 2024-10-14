SON DAKİKA! Savcıya tehdit soruşturmasında 5 kişiye tutuklama talebi

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12 bebeğin öldüğü birçok bebeğin yanlış tedavi sonucunda sakat kaldığı ve akabinde de savcının makamında tehdit edilmesine yönelik olaylar Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü..

Bugün, savcıyı makamında tehdit eden 8 şüpheli adliyeye sevk edilirken, tetikçi ise dava kapsamında itirafçı oldu.

"100 BİN DOLARA SAVCIYI VURACAKTIM" DEDİ

İtirafçı tetikçi Mustafa Kemal Zengin, savcıyı para karşılığında vuracağını ve bu paranın miktarını ise "100 bin dolar" olarak açıkladı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

‘Yeni doğan çetesi’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şahsın ifade işlemleri tamamlandı..

5 şüpheli hakkında tutuklama, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi..

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