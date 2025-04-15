SON DAKİKA! Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi

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Son dakika haberine göre Sırrı Süreyya Önder, hastaneye kaldırıldı..

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder akşam saatlerinde fenalaştı..

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Önder'in kalp krizi geçirerek tedavi altına alındığı bildirildi.

İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu takip edilirken DEM Parti'den açıklama geldi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır.



İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Önder'in durumuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır.



Tedavisi hastanede devam etmektedir.

VALİ GÜL: İLK MÜDAHALE YAPILDI

İstanbul Valisi Davut Gül, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları söyledi: