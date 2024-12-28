SON DAKİKA! Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist öldürüldü

Mehmetçik, PKK'lı hain teröristlere göz açtırmıyor.
Sınır dışındaki çalışmalarına hız veren güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
Terörle mücadelenin etkin olarak sürdüğü Suriye ve Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK üyesi 5 terörist tespit edildi.
3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde yeri tespit edilen teröristler için düğmeye basan Mehmetçik, başarılı operasyonun ardından PKK/YPG’li 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı.
2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde de çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, yeri tespit edilen 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"TERÖRLE MÜCADELEMİZ TAVİZSİZ ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"
Gerçekleşen operasyonların ardından Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı.
MSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla ve tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz.
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