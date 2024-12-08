Suriye'de yaşananların ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi

AA

Suriye'de yaşananlar dünya gündemine bomba gibi düştü.

Ülkede 61 yıl boyunca varlığını sürdüren Esad rejimi, muhaliflerin Şam'a girmesiyle son buldu.

Ülkeden ayrılan Beşar Esad'ın nerede olduğu merak edilirken Rusya'dan bir açıklama yapıldı.

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA: İKTİDARI BARIŞÇIL YOLLARDAN DEVRETME TALİMATI VERDİ

Beşar Esad'ın yıllarca en büyük destekçilerinden biri olan Rusya, Beşar Esad'ın görevden ayrılma kararı aldığı ve ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

Yine Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Esad, cumhurbaşkanlığı görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi." ifadelerine yer verildi.