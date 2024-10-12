Güvenlik güçlerinin sınır ötesi operasyonları hız kesmeden sürüyor.

Vata nöbetini sürdüren Mehmetçik, operasyon bölgelerinde tespit ettiği teröristlerin üzerine adeta kabus gibi çöküyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde yürütülen çalışmalarda 2 PKK/YPG'li teröristin yeri tespit edildi.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Tespit edilen teröristler başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama metni paylaştı.

"AZİZ VATANIMIZ İÇİN MÜCADELEYE DEVAM"

Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.



Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!