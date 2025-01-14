Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığı, sınır ötesindeki operasyonlarla devam ediyor.
Milli güvenliği tehdit eden unsurları kaynağında etkisiz hale getirme stratejisi kapsamında, Suriye’nin kuzeyindeki çalışmalara hız kazandırıldı.
Bu çalışmalar kapsamında ise, teröre bir darbe daha vuruldu.
SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Kahraman Mehmetçik, vatan nöbeti sırasında, saldırı hazırlığı yapan teröristlerin yerini tespit etti.
Operasyon sonucu, 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), başarılı operasyonun detaylarını sosyal medya üzerinden duyurdu.
"TERÖRİSTLER BU COĞRAFYA'DAN YOK OLUP GİDİNCEYE KADAR"
MSB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!
Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecek!
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