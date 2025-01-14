Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığı, sınır ötesindeki operasyonlarla devam ediyor.

Milli güvenliği tehdit eden unsurları kaynağında etkisiz hale getirme stratejisi kapsamında, Suriye’nin kuzeyindeki çalışmalara hız kazandırıldı.

Bu çalışmalar kapsamında ise, teröre bir darbe daha vuruldu.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Kahraman Mehmetçik, vatan nöbeti sırasında, saldırı hazırlığı yapan teröristlerin yerini tespit etti.

Operasyon sonucu, 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), başarılı operasyonun detaylarını sosyal medya üzerinden duyurdu.

"TERÖRİSTLER BU COĞRAFYA'DAN YOK OLUP GİDİNCEYE KADAR"

MSB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: